Zinzi: “Bene Salvini, in Campania si riparta con la nostra proposta di legge sui campi rom”

“La visita di Matteo Salvini oggi al campo rom di Giugliano in Campania e l’appello lanciato dai bambini e dalle donne che lo abitano conferma che la nostra proposta di legge non solo risponde appieno a questa emergenza ma ne rappresenta la soluzione”.

Così il consigliere regionale Lega Gianpiero Zinzi che nel maggio 2018 ha depositato in Regione una proposta di legge con l’obiettivo di porre fine ad una condizione di degrado sociale, periurbano e ambientale attraverso il definitivo smantellamento dei campi rom in Campania.

“Dal tema della dispersione scolastica fino alla necessità di garantire le basilari condizioni igieniche passando per la prevenzione dei roghi tossici. Tutti questi aspetti trovano soluzione con il nostro testo che in questi due anni è stato tenuto chiuso nei cassetti dal centrosinistra. Il nostro territorio ha bisogno di risposte. La Campania riparta da qui”.

