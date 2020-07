Zinzi: “Auguri al neo rettore Nicoletti, sua nomina sia da auspicio per il completamento del Policlinico”

“Auguri di buon lavoro al neo rettore dell’Università degli Studi della Campania Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti, cui mi lega un lungo rapporto di stima e di amicizia. Sono certo che saprà guidare l’Ateneo nel migliore dei modi e da casertano mi auguro che la sua elezioni sia di auspicio al completamento del Policlinico, opera che il territorio attende da tempo. Un ringraziamento al rettore uscente, Giuseppe Paolisso, la cui gestione lascia una marcata impronta sul nostro territorio”.

Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.

