“Zingari”, con la Compagnia Punto e a capo Viviani servito su un piatto d’oro

Viviani filologo dell’umanità struggente e profondo indagatore delle istanze inascoltate. La natura del celebre commediografo napoletano, da anni è banco di prova della, diretta da, che ne è anche attore principale. La ricerca teatrale su Viviani non si ferma, e Mileto porta in scena al, un capolavoro di Viviani, che è un misto tra zarzuela e teatro sociale:. Il complicato testo del 1926, con cui pochi tendono a confrontarsi, grazie a Mileto e alla sua compagnia, serve su un piatto d’oro tutta la meraviglia vivianea, rendendola contemporanea ed attuale nella ricezione del grande pubblico. Il riadattamento fresco e dinamico, in grado di proporre al pubblico tre atti carichi di calamitica essenza, con una brevità che non tradisce la struggente narrazione originale di, fotografa un quadro sociale e culturale rimasto intatto nel tempo nella stirpe Rom. Gli attori della, danzano, cantano, interagiscono con una possenza che è carburante per la rabbia dei personaggi che Viviani pensò di animare in



Luci, scenografia, trucco, costumi, insieme ad una ineccepibile regia, sono il tratto vincente degli ‘Zingari” di Pino Mileto.

Potentissimo e vitale, nell’ esaltazione di una ritualità negativa che appartiene alla cultura zingara, il racconto di un’etnia, riesce ad essere rovesciato anche nei guitti comici, romantici e docili, dei personaggi che Mileto mette in scena, affidati ai ruoli interpretati da Domenico Mileto, Antonio Saporito, Salvatore Mileto, Domenico Zarobbio e Ciro Pisani.

La recente lettura di Zingari è un’alternanza tra forza morale e potere, tra giustizia e ingiustizia, e mostra come anche nella danza dei moti umani più feroci, esista la compassione.



La contraddizione è dunque il focus su cui la Compagnia Punto e a capo, in perenne crescita attoriale, si concentra in modo fedele nella escalation dei tre atti che procedono in aumento energetico. La dimensione del ‘clan’ descritto da Viviani, si accende della complicità degli attori di questa compagnia che ormai simbioticamente, dividono le scene insieme. Le figure femminili di ‘Zingari’, Gaia Parlato, Domenica Russo, Annamaria Damiano, Marianna Cuomo, Annamaria Corcione, Simona Crispino ed Angela Rinaldi, con la regia di Mileto, diventano statuarie e deduttive arpie che si lasciano avviluppare dall’amore, tanto da portare al limite il loro desiderio per Gennariello (Pino Mileto). La piramidalitá della costruzione scenica insegue perfettamente la dicotomica scala sociale dei ruoli costruiti all’interno di un gruppo di zingari napoletani, che hanno corroborazione nel parlato, tanto quanto nel mimato.

Gennarino, il figlio della Madonna, emarginato tra gli zingari, ed innamorato di Palomma (ambita ed odiata a sua volta dal resto del gruppo), mostrano quei tratti di umanità che si fa lava nella rabbia incandescente di ‘o Diavulone, il capo tribù, intento a privare i suoi sodali di tutto, anche di un po’ di polenta, sfruttandoli emotivamente e nel lavoro, fino allo stremo.

La febbrile evoluzione del personaggio di Gennarino, interpretato quasi alla maniera Shakespeariana da Mileto, si incendia nell’ umana consapevolezza dell’ingiustizia, ma viene anche mitigata dai piacevoli motti di spirito che la regia affida alle incursioni sceniche dei compagni del campo rom e dei medici che di volta in volta lo vanno a visitare per capire cosa abbia.



La lotta tra la coscienza dell’ amore e la prepotenza, diventa una zattera su cui Viviani fa salire i suoi personaggi per salvarli, proprio come Mileto abilmente riesce a rendere tangibile, in una dolcezza dei personaggi che si fa strada come spiraglio nel buio, nella bravura complessiva dell’intero cast della Compagnia Punto e a capo, composta da Mauro Abbate, Gaia Parlato, Domenica Russo, Annamaria Damiano, Marianna Cuomo, Mauro Palescandalo, Domenico Mileto, Antonio Saporito, Salvatore Mileto, Annamaria Corcione, Domenico Zarobbio, Ciro Pisani, Simona Crispino, Angela Rinaldi.

I costumi di Dora Occupato; le scene di Michele Napolitano; gli inserti drammaturgici di Gaia Parlato e l’introduzione di Chiara Mileto, rafforzano il forte senso dello spettacolo, in concorso anche nella competizione teatrale Fita, Federazione Italiana Teatro Amatoriale.

Foto di Arturo Favella

