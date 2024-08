Zelensky: “Russia voleva distruggere Ucraina, ora guerra tornata a casa sua”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Russia voleva "distruggere" l'Ucraina, ma la guerra è "tornata a casa sua". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio per il Giorno dell'Indipendenza che ha detto essere stato registrato nella zona di confine da dove le forze di Kiev hanno lanciato la loro incursione a sorpresa nella regione russa di Kursk. Zelensky ha detto che l'Ucraina "sorprende ancora una volta" e ha giurato che la Russia "saprà cosa significa punizione". Scatenando la sua invasione del 2022, "la Russia stava cercando una cosa: distruggerci. Invece, oggi celebriamo il 33mo Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. E ciò che il nemico ha portato nella nostra terra ora è tornato a casa sua", ha concluso. Intanto ieri, dopo un colloquio con il presidente ucraino, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari destinato all'Ucraina che include missili di difesa aerea per proteggere le infrastrutture critiche dell'Ucraina, equipaggiamenti anti-drone e munizioni per la difesa dei soldati in prima linea. "Stiamo inoltre imponendo nuove sanzioni a quasi 400 entità e individui che stanno consentendo la guerra illegale della Russia", ha aggiunto Biden, che ha concluso assicurando che "la Russia non prevarrà in questo conflitto. Il popolo indipendente dell'Ucraina prevarrà, e gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner continueranno a sostenerli in ogni fase del cammino". —internazionale/[email protected] (Web Info)

