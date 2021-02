Condividi

Il presidente della commissione regionale ambiente e protezione civile, Giovanni Zannini, ha formalmente ringraziato il Governatore De Luca per aver disposto l’effettuazione dei vaccini per il personale docente e non della scuola. Zannini, al contempo, ha chiesto al Presidente della Regione di dare massima priorità, nell’articolazione del calendario delle vaccinazioni, al personale della protezione civile impegnato in questi mesi, e ancora in questi giorni, nelle azioni di contrasto alla diffusione del COVID.

Zannini: ringrazio De Luca per i vaccini al corpo docente e non della scuola. Adesso tocca alla protezione civile

