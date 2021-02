Zannini: la guardia medica di Carinola resterà aperta. Ho la parola del DG Russo

Condividi

Lo ha affermato Giovanni Zannini, Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile, all’esito di un incontro tenutosi ieri mattina, lunedì 08 febbraio, presso l’Asl di Caserta.

“Come sempre ho trovato grande disponibilità e sensibilità nei vertici, tutti, dell’Asl di Caserta già all’opera per garantire – in una fase delicata come quella che stiamo vivendo – la continuità (e non la chiusura) dell’importante servizio svolto dalla guardia medica di Carinola. Ringrazio Il DG Fernando Russo per la disponibilità e per le ampie garanzie fornite. Sono ottimista e confido in una rapidissima soluzione positiva”, conclude Zannini.

