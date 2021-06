Zannini incontra la stampa, conferenza martedì 15 giugno, ore 11,00 presso l’Hotel Europa di Caserta

Condividi

Elezioni amministrative, collegato alla Legge regionale di Stabilità Finanziaria, sub emendamento cave ed interventi a favore di comuni e territori al centro dell’incontro.

Il consigliere regionale Giovanni Zannini (De Luca Presidente), terrà una conferenza stampa martedì 15 giugno, con inizio alle ore 11,00, presso l’Hotel Europa Art sito in Caserta, alla via Roma n.19.

Nel corso dell’incontro di dopodomani con giornalisti ed operatori dei mass media, il presidente della VII commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, illustrerà i diversi provvedimenti in favore dei comuni e le tante misure a beneficio dei territori e dei cittadini, contenute nel collegato alla legge regionale di stabilità finanziaria della Campania, approvato di recente dal Consiglio Regionale della Campania; quindi, parlerà delle scelte su candidati, liste e alleanze nelle principali città e nei diversi comuni casertani al voto in primavera, e risponderà alle domande sulle diverse tematiche che interessano Terra di Lavoro e che lo vedono protagonista attivo a livello provinciale e regionale.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per chiarire in maniera definitiva e precisa i termini e le finalità vere del sub-emendamento a firma Zannini che mirava ad introdurre il divieto di cavare entro una fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei parchi, una questione che tanto ha fatto discutere in questi ultimi giorni e che ha dato vita a polemiche figlie della solita strumentalizzazione politica creata ad arte.

Nel corso della conferenza stampa, saranno rispettate le norme anti Covid in uso.

loading...