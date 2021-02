Zannini a De Luca: subito i vaccini al personale scolastico. In giornata la decisione.

Condividi

Il Presidente della VII commissione ambiente e protezione civile ha chiesto, nei giorni scorsi, al Presidente De Luca di disporre, con urgenza, le vaccinazioni del personale scolastico tutto (docente e non docente). Il provvedimento, nei limiti delle competenze del Governo Regionale, appare indifferibile. Ecco i contenuti della richiesta di Zannini:

“Caro presidente, le criticità da Lei più volte segnalate in ordine all’assenza di studi puntuali sul ruolo della didattica in presenza sui contagi e la conseguente necessità di monitorarne l’impatto impongono una riflessione sul piano vaccinale in corso . In considerazione del fatto che la scuola è un servizio pubblico essenziale ed al fine di garantire la prosecuzione dell’anno scolastico in presenza nella massima sicurezza ritengo pertanto indifferibile intervenire sulla programmazione della vaccinazione del personale docente e non al fine di assicurare la massima priorità a chi è impegnato a garantire il diritto allo studio”.

