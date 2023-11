XVII Concorso Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa “Talenti Vesuviani”

Condividi

ALFREDO CAROSELLA VINCE PRIMO PREMIO NARRATIVA SEZIONE LEGALITA’

Ufficializzati i nomi dei vincitori di tutte le sezioni del Concorso Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa “Talenti Vesuviani”.

Nella sezione Narrativa Edita a tema Legalità vince il Primo Premio il romanzo “A casa, io e te” di Alfredo Carosella (edito da La bottega delle parole)

Il Concorso, promosso dallo scrittore Vincenzo Russo fondatore dell’omonima associazione artistico-culturale di San Giorgio a Cremano, è arrivato quest’anno alla sua diciassettesima edizione e ha visto protagonisti testi in versi e prosa, editi ed inediti, che hanno trattato svariati tema dalla religione alla legalità passando per la poesia comica.

Alfredo Carosella, autore già pluripremiato negli scorsi anni, ha vinto questo ambito premio letterario già nel 2020. Si riconferma anche quest’anno con il romanzo “A casa, io e te” nel quale racconta il disagio sociale della periferia di Napoli, la solitudine, la solidarietà e il valore dell’amicizia ma soprattutto insegna che la speranza è la chiave per affrontare ogni cambiamento che la vita ci pone davanti.

La storia vede protagonista Mario Russo che aveva solo dieci anni quando il 23 novembre del 1980 il terremoto gli ha devastato la casa dove viveva con la mamma casalinga e il padre operaio.

Dopo anni passati in casa degli zii a Posillipo e molti altri vissuti nelle case popolari assegnate per i terremotati Mario ripercorre la sua vita, in un continuo oscillare tra benessere e malessere, gioia e infelicità, legalità e abusivismo, onestà e malvivenza; pensando a tutti quei momenti nei quali è stato costretto a cambiare direzione, a ricominciare da zero. Arriva in ultimo a scoprire che la separazione della sua famiglia da quella degli zii che lo avevano accolto come un figlio nasconde un segreto inconfessabile.

La Cerimonia di premiazione si terrà Domenica 17 dicembre 2023 alle ore 09.30 presso Biblioteca delle Culture “Sacerdote Alagi” all’interno della splendida Villa Bruno (Via Cavalli di Bronzo 20, San Giorgio a Cremano). L’evento sarà nel ricordo di Gelsomina Verde, vittima innocente di camorra.