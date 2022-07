“XIX Festival Estivo Gran Galà 2022”, presentano Fabrizio Fontana e Vanessa Grey. Ospiti Matia Bazar, Audio 2, Pamela Prati. Sabato 23 luglio

Condividi

Sabato 23 luglio “XIX Festival Estivo Gran Galà 2022”, presentano Fabrizio Fontana e Vanessa Grey. Ospiti Matia Bazar, Audio 2, Pamela Prati, Serena De Bari. Una festa con riconoscimenti alla musica indipendente.

Uno dei principali eventi in Italia dedicati alla musica indipendente, si svolgerà sabato 23 luglio a Piombino (LI), al centro del suggestivo Arcipelago Toscano. A condurre la serata due personaggi di spicco dello spettacolo nazionale come Fabrizio Fontana (Zelig, Striscia la Notizia) e Vanessa Grey (speaker gruppo RTL).

La manifestazione, fiore all’occhiello della città di Piombino, giunta alla diciannovesima edizione, farà parte del programma del “Festival 20 Eventi 2022” organizzato dal Comune di Piombino e Pro Loco Piombino e propone un galà musicale di alta qualità.

Si esibiranno Matia Bazar, Audio2, Pamela Prati, Serena De Bari (Amici), Dario Comparini, Maurizio Pirovano, Nartico, Stefania Tasca, Melga, Moniè, Iris, Asja Cresci (The Voice), Deci, Limoni, Alessandra Latino.

Si tratta di un vero “meeting della musica”, in cui l’interazione tra discografici, addetti ai lavori e artisti, favorisce le opportunità per nuovi progetti e collaborazioni. Il tutto nella splendida cornice del centro storico di Piombino.

L’intera organizzazione, come da venti anni a questa parte, è a cura di Gino Sozzi e Giovanni Germanelli, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico. L’intera serata verrà trasmessa in diretta radio e sarà registrata per la programmazione televisiva su rete nazionale nel mese di settembre.

Ospiti anche importanti nomi del settore discografico, della stampa e dello spettacolo nazionale come Massimiliano Longo direttore e fondatore di All Music Italia; Luca Angelosanti produttore, autore; Marco Mori discografico MEI, direttivo Audiocoop; Adriana Rombolà discografico, produttore; Luca Venturi discografico, produttore; Gianni Testa discografico, produttore; Simone Zani IMusicfun, speaker radiofonico, scrittore; Igor Nogarotto cantautore, scrittore (presenterà il suo ultimo romanzo di successo “Rosa stacca la spina”), ufficio stampa SAMIGO Press; Gabriele Brocani Radio 1 RAI, IsoRadio; Demetrio Sartorio discografico, produttore.

Sozzi e Germanelli: “È il secondo anno con questa nuova formula (dopo 17 anni di gara), per noi è importante dare anche spazio alla musica emergente, spesso poco considerata. Un grazie particolare all’Assessore al Turismo Sabrina Nigro per aver dato continuità all’evento, che con successo e semplicità va avanti da 20 anni”.

Sito ufficiale: https://www.festivalestivo.org/

Contatti: [email protected]