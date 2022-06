Condividi

Il sindaco di Quarto e consigliere metropolitano con delega al Patrimonio e Beni Comuni, Antonio Sabino, ha partecipato su delega del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ai lavori del XII Congresso Regionale della UILTUCS Campania, il sindacato del Turismo, Servizi e Commercio

«Sul rilancio del turismo la Città Metropolitana sta investendo tanto e, come evidenziato anche dal Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi nel programma di mandato, si è deciso di destinare importanti fondi su questo tema come è stato evidente anche dalla scelta di promozionare le bellezze archeologiche e naturalistiche di Napoli e della zona dei Campi Flegrei con il passaggio del Giro d’Italia – ha detto il consigliere metropolitano Antonio Sabino nel suo intervento al Congresso regionale Uiltucs – Una attenzione particolare va al rilancio del patrimonio culturale ma anche del patrimonio dell’immateriale e di quei Beni comuni che sono doppiamente importanti, per la collettività e per le attività produttive del comparto che ruota attorno ai settori dei servizi e del turismo. Investimenti pubblici in tal senso sono un importante e virtuoso volano di sviluppo di una fetta importante dell’economia non solo dell’area metropolitana di Napoli, ma dell’intera Campania. Auspichiamo un dialogo costante e proficuo tra la nostra Istituzione, il mondo sindacale e il mondo imprenditoriale che investe nel turismo, nei servizi e nel commercio».