X Factor 2024 al via, le audizioni: concorrenti e giudici, cosa è successo nella prima puntata

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Al via ieri sera, giovedì 12 settembre, l'edizione numero 18 di X Factor. In onda su Sky, e in streaming su Now, questa stagione completamente nuova, si presenta con una formazione del tutto inedita con Giorgia alla conduzione e al tavolo della giuria il veterano Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Ad accaparrarsi subito 4 sì della giuria nella prima puntata di audizioni, nonostante le perplessità di Agnelli, è Giomi, accompagnato dalla nonna definita 'Indiana Jones di Cattolica'. Il 22enne ha portato un remix di Beggin' di Madcon, di cui ha riscritto una parte. Standing ovation e 4 sì anche per Jaqueline Branciforte, 29 anni, siciliana residente a Roma, che ha cantato 'Keep on running'. Passa le audizioni anche Lorenzo Salvetti, 16 anni. Pianista, compositore, ha proposto 'Poetica' di Cesare Cremonini. Standing ovation del pubblico e quattro sì per Lorenzo. Tre sì per Dimensione Brama. Il gruppo romano ha proposto 'Love Will tear us Apart' dei Joy Division. Il no è di Manuel Agnelli. Quattro sì per Daniela Di Cicco, 22 anni, di San Giorgio a Cremamo (Napoli). La ragazza con 'Creep' dei Radiohead riceve la standing ovation del pubblico. Anche Elisa Malpezzi, 21 anni, da Forlì, ottiene 4 sì con 'Bellyache' di Billie Eilish. Piace anche Gaia Bianco con TKN (4 i sì). Tre sì per Matilda Balconi che ha portato sul palco di XF2024 'Ma che freddo fa' di Nada. Sono quattro i sì per Claudia Sacco che canta Giudizi universali. Anche Alfredo, in arte Fiat 131, con 'Chissà se lo sai' prosegue il suo percorso così come i The Moonquakes che cantano 'Please Mr Postman' dei The Marvelest (4 sì). Ai Bootcamp vanno i Potara che hanno proposto un mash up di 'Mi sono innamorato di te' di Tenco e 'Mi ami o è fake' di Thasup grazie a Jake che gioca l'X Pass. Quattro sì per Daniel da Pesaro con 'Sfiorivano le viole' e per Giulia di Palermo che però vive a Milano. La ragazza ha portato l’inedito 'Bandiera'. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.