Writers aggrediscono una guardia giurata di Eav all’officina di Quarto

Condividi

Questa notte presso l’officina di Quarto una guardia giurata di EAV è stata aggredita da alcuni writers intenti a graffittare i treni.

Nonostante l’intervenuto dei Carabinieri non è stato possibile accertare l’identità dei writers in quanto al loro arrivo erano già fuggiti. Si è resa, inoltre, necessaria l’assistenza sanitaria per fornire le dovute cure all’agente ferito ad una mano ed alle gambe.

Ciò che sorprende è che questo episodio sia accaduto a poche ore dalla presentazione del treno disegnato da Pluto, noto street artist che per anni ha disegnato senza consenso sui treni di EAV. La storia di Pluto avrebbe dovuto far comprendere ai writers che EAV non demonizza la loro attività ma al contrario è sempre aperta al confronto.