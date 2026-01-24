Wrexham da film, ribalta il Qpr nel recupero e ora Reynolds sogna la Premier

Il Wrexham trova la rete del 2-2 al 93′ con Cook e si ripete un minuto dopo, all’ultimo respiro del match, con Rathbone, che da fuori area trova il gol del 3-2. La gioia incontenibile del centrocampista, entrato in campo al 75′, travolge anche i telecronisti ufficiale del club gallese: “Ollie Rathbone, prenditi i miei figli”. Con questi tre punti la squadra di Reynolds sale al sesto posto in classifica a 44 punti, entrando in zona playoff e sognando ufficialmente la Premier League.

(Adnkronos) – Ryan Reynolds sogna la Premier League. Il Wrexham, di cui l’attore statunitense è proprietario, ha vinto oggi, sabato 24 gennaio, in rimonta sul campo del Queen’s Park Rangers, vincendo 3-2 nel recupero in un finale thriller, conquistando tre punti che proiettano la squadra gallese nei playoff di Championship, la Serie B inglese.

Redazione

