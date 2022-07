Workshop ‘Reincontrare il padre e la madre’ IGAT – Napoli

Condividi

IGAT – Istituto di Gestalt ed Analisi Transnazionale

è lieta di presentare

REINCONTRARE IL PADRE E LA MADRE

Workshop intensivo residenziale

ideato e condotto dal dott. Antonio Ferrara

8-10 luglio 2022

Agriturismo “La Colombaia” – Capua (CE)

L’infanzia e i messaggi ricevuti dai genitori, si riflettono nella vita adulta, impedendo il libero fluire dell’amore e di energie vitali spesso impiegate per mantenere vivi adattamenti che limitano il nostro potenziale.

IGAT, Istituto di Gestalt ed Analisi Transnazionale presenta il workshop intensivo residenziale Reincontrare il padre e la madre, primo di una serie di seminari tematici che si terranno all’agriturismo ‘La Colombaia’ di Capua (CE).

Aperto a chiunque desideri sperimentare come l’infanzia e i messaggi ricevuti dai genitori, si riflettano ancora oggi nella vita adulta, impedendo il libero fluire di amore e energie vitali, spesso impiegate per mantenere vivi adattamenti che limitano il nostro potenziale.

Attraverso esperienze guidate, rivolte a rivisitare le relazioni vissute con i genitori, si contatteranno i pensieri guida, le convinzioni e le emozioni che mantengono vivo lo schema rigido che determina i nostri comportamenti e il nostro sentire.

Il fine del lavoro proposto è favorire la comprensione di quanto sia accaduto nella storia del rapporto familiare, per ristabilire il fluire naturale dell’amore nella triade Padre, Madre, Figlio.

Le parti bambine che ancora governano la personalità di chi partecipa, saranno integrate con forme adulte, per facilitare comunicazioni più spontanee, vere e accettanti.

Durante il Workshop saranno utilizzate metodologie e tecniche provenienti dalla Psicoterapia della Gestalt, dall’Analisi Transazionale e dalla Psicologia degli Enneatipi.

L’IGAT è una scuola fondata a Napoli nel 1987 dal Dott. Antonio Ferrara, psicologo e psicoterapeuta, creatore di una forma di psicoterapia integrata, denominata TEATRO TRASFORMATORE. Promuove la pratica, l’approfondimento teorico, l’insegnamento e la diffusione della Psicoterapia della Gestalt, dell’Analisi Transazionale e della Psicologia degli Enneatipi, nelle loro diverse applicazioni, secondo i modelli elaborati da Frederick S. Perls, Eric Berne, Claudio Naranjo e loro successive integrazioni. L’Istituto si avvale di uno staff didattico, composto da docenti nazionali e internazionali. Nel 2001 è stata riconosciuta dal MIUR come Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt e Analisi Transazionale, aperta a psicologi e medici e rilascia titolo equipollente alla specializzazione universitaria. Parte integrante della filosofia IGAT è riconoscere che ogni essere umano è naturalmente dotato di piena capacità e in grado di decidere sui propri adattamenti e schemi di vita che limitano l’esistenza attuale.

Un approccio unitario, unico nel suo genere, per visione dell’uomo e modalità d’intervento.

“La terapia, e le relazioni di aiuto in genere, possono avere una grande funzione sociale quando la cura o l’aiuto a ristabilire il benessere di un individuo, si associano alla comprensione dei valori dell’esistenza e le danno significato.” – Antonio Ferrara

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0815790855 – dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,30 – o scrivere a: [email protected] www.igatweb.it