WORKSHOP di recitazione “L ‘invisibile è più potente del visibile” di Elena Russo

WORKSHOP di Elena Russo “L ‘invisibile è più potente del visibile”

13 e 14 Gennaio alla Domus Ars Napoli

L’INVISIBILE È PIÙ POTENTE DEL VISIBILE

Nulla succede per caso.

Nella vita possiamo accelerare, rallentare, persino cadere.

Attraverso la tecnica di recitazione abbiamo strumenti per intensificare la nostra consapevolezza e unirci al ritmo della vita in maniera naturale e spontanea.

Questo laboratorio di due giorni non è solo per chi vuole fare l’attore: la tecnica della recitazione dovrebbero conoscerla tutti.

Grazie a lei, abbiamo la possibilità di migliorare i rapporti con gli altri e la nostra autostima, essere più concentrati e presenti, entrare in un rapporto diverso con le nostre emozioni e la nostra vulnerabilità, che spesso riteniamo “debolezze” ma sono invece la nostra forza.

IL WORKSHOP INSEGNERÀ COME:

Rilassarsi per connettersi col corpo Ottenere una dizione corretta Attingere al proprio patrimonio emotivo;

Gestire efficacemente lo spazio dell’improvvisazione;

Sostenere un provino dando il meglio;

Utilizzare la voce per interpretare un personaggio.

GLI STRUMENTI UTILIZZATI SARANNO:

Tecniche di meditazione Esercizi di dizione;

Pratiche di improvvisazione Esperienza dei professionisti presenti;

Confronto creativo.

MATERIALI RICHIESTI AI PARTECIPANTI:

Un quaderno per gli appunti Una penna;

Un tappetino yoga (facoltativo).

DOVE

DOMUS ARS | VIA SANTA CHIARA 10/C – NAPOLI

QUANDO

13-14 GENNAIO 2024 DALLE 11:00 ALLE 18:00

CON LA PARTECIPAZIONE DI:

MARIA TERESA IANNONE

MARCO FALOVO

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI

[email protected]