Witkoff: “Domani incontrerò Putin” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

L’inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che domani incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto in un’intervista alla Cnbc.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

