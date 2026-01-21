Witkoff: “Domani incontrerò Putin” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

L’inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che domani incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto in un’intervista alla Cnbc.

