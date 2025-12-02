2 Dicembre 2025

Attualità

Witkoff a Mosca per l’incontro con Putin

L’inviato Usa Steve Witkoff è a Mosca, dove incontrerà Putin per i colloqui sui negoziati di pace.la delegazione americana è la stessa che portò alla sigla della tregua tra Israele e Hamas.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.

