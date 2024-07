Wimbledon, Alcaraz-Djokovic: oggi la finale e c’è anche Kate

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic oggi a Wimbledon nella finale del singolare maschile. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e detentore del titolo, affronta il serbo, numero 2 del ranking, che va a caccia dell'ottavo titolo sull'erba londinese e, nella rivincita della finale 2023, punta al 25esimo Slam della ineguagliabile carriera. Appuntamento sul Campo Centrale alle 14 di Londra (le 15 in Italia con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) per l'atto conclusivo dei Championships. In una giornata speciale, nel Royal Box è attesa anche la principessa

Kate Middleton, alla seconda uscita ufficiale dopo l'operazione subita a gennaio e la diagnosi di cancro ufficializzata a marzo. La presenza della moglie del principe William rende ancor più speciale l'appuntamento sul Centre Court. Alcaraz, reduce dal trionfo al Roland Garros, cerca il secondo titolo di uno Slam nel giro di un mese e punta a conservare lo scettro di re di Wimbledon conquistato un anno fa. Djokovic, reduce dall'operazione al ginocchio destro per la lesione al menisco riportata a Parigi, rivuole la corona dell'All England Club 'indossata' 7 volte, l'ultima nel 2022. In semifinale, Alcaraz ha avuto la meglio sul russo Daniil Medvedev, che ha offerto il meglio del proprio repertorio nei quarti di finale per superare Jannik Sinner. Djokovic, dopo aver riposato per il forfait di Alex De Minaur nei quarti, in semifinale ha piegato in 3 set l'azzurro Lorenzo Musetti. Il serbo arriva alla finale dopo aver risparmiato energie: per un 37enne, seppur fuoriclasse, un dettaglio non trascurabile se si considera che dall'altra parte della rete c'è un fenomeno di 21 anni. Nella finale 2023, Alcaraz ha centrato la seconda vittoria in 5 confronti diretti. Dopo la delusione di un anno fa, Djokovic si è parzialmente vendicato vincendo le ultime 2 sfide e passando a condurre per 3-2 negli head to head. Il serbo ha vinto sul cemento nella finale dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati e poi si è imposto sul sintetico di Torino nella semifinale delle Atp Finals. Oggi, sull'erba del Centrale, la rivincita di Wimbledon. —[email protected] (Web Info)

