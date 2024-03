1 minuto di lettura

(Adnkronos) – William ha messo da parte il 'problema Harry' per stare vicino a Kate nella sua battaglia contro il cancro. Una fonte vicina alla famiglia reale ha riferito al Telegraph che il principe e la principessa di Galles non hanno piani per una riconciliazione con il duca di Sussex durante la sua visita nel Regno Unito a maggio in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Harry e Meghan, scrive il Mirror, hanno preso contatto con William e Kate "in privato" venerdì sera dopo l'annuncio in video della principessa con il quale ha rivelato di stare male e di essersi sottoposta a una terapia di chemioterapia "preventiva". Non è chiaro se il contatto sia stato telefonico oppure sia avvenuto tramite videochiamata o attraverso una messaggio. Sembra in ogni caso, da quanto scrive il Times, che i Sussex siano venuti a conoscenza delle condizioni di Kate nello stesso momento in cui il video della principessa è stato diffuso. Harry e Meghan hanno rilasciato una breve e sentita dichiarazione: "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia e speriamo che possano farlo in privato e in pace". La fonte ha detto al Telegraph questo fine settimana che William "ha sempre fatto tutto il possibile per proteggere la sua famiglia", il che significa che è concentrato nel garantire la privacy di Kate e nel proteggere i loro figli. Alcuni giorni prima, un esperto reale aveva affermato che Kate aveva scelto di non dire a Harry e Meghan delle sue condizioni di salute perché "non ci si può fidare di loro". —internazionale/[email protected] (Web Info)

