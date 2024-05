1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Whoopi Goldberg, la cui audacia è ben nota, ha offerto a Papa Francesco un ruolo da guest star d'eccezione in 'Sister Act 3', sequel del film cult del 1992, che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2025. E' stata la stessa attrice statunitense a fare questa sorprendente rivelazione durante la sua apparizione al 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' mercoledì scorso, come riporta la stampa americana. Suor Maria Claretta sul grande schermo ha approfittato di un'udienza con il Pontefice per offrirgli un ruolo nel prossimo film Disney+ quando si incontrarono nell'ottobre del 2023 in Vaticano. Secondo la 68enne premio Oscar, Papa Francesco è un "fan" del musical che vede la cantante Dolores Van Cartier che, toccata dalla grazia, diventa Suor Maria Claretta, l'anima del coro del convento di San Francisco. Non privo di senso dell'umorismo, il Papa avrebbe risposto a questa sfacciata proposta di Whoopi Goldberg. L'attrice però non ha rivelato il contenuto della risposta. "Volevo ringraziarlo", ha detto l'attrice a Jimmy Fallon dopo che il conduttore del talk show ha mostrato una foto di Goldberg con Papa Francesco. "Ho cercato di incontrarlo per circa 10 anni. Ogni volta che dicevo 'Ok, lo faremo', mi imbattevo in qualcosa e poi non potevo farlo e cancellavano l'incontro". Sembra improbabile che il Papa accetti di recitare in una commedia musicale, anche nel suo stesso ruolo. Nel frattempo, Whoopi Goldberg ha promesso che i suoi compagni del film originale del 1992 torneranno in azione. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.