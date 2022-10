Whirlpool, Zinzi: “Solidarietà ai lavoratori, dall’azienda rispetto per dipendenti e territorio”

Condividi

“Vicinanza e solidarietà agli operai della Whirlpool. L’atteggiamento assunto dalla multinazionale in occasione degli ultimi tavoli convocati presso il Ministero dello Sviluppo economico, in uno con la scelta di procedere ad una revisione strategica delle attività produttive, sono un affronto al nostro territorio, oltre che ai lavoratori. Terra di Lavoro e i suoi cittadini meritano rispetto. È arrivato il momento di pretenderlo e garantirlo”. Così Gianpiero Zinzi, neo deputato della Lega, che stamani era all’esterno dello stabilimento di Carinaro per partecipare alla manifestazione indetta dalle segreterie provinciali Rsu Whirlpool Carinaro.