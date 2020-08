Whirlpool, Luca Capasso sull’ipotesi Scudieri: “Bene così, le istituzioni lo sostengano”

Condividi

“Accolgo con favore e fiducia la disponibilità di Paolo Scudieri, imprenditore originario di Ottaviano e noto in tutto il mondo per le sue attività, ad interessarsi della Whirlpool e a rilevare lo stabilimento di via Argine. Scudieri è un manager apprezzato, un figlio del territorio vesuviano e sarebbe un bel segnale per il Sud intero se dovesse essere lui a salvare la Whirlpool a Napoli. Allo stesso tempo, mi auguro che Scudieri non venga lasciato solo dalle istituzioni: la Regione e il Governo facciano la loro parte e sostengano questo progetto, come del resto hanno più volte promesso in passato”. E’ quanto dichiara il sindaco di Ottaviano Luca Capasso, intervenendo nelle questione Whirlpool.

Capasso aggiunge: “Mi auguro che tutto proceda al meglio e che Scudieri trovi innanzitutto sintonia con i sindacati e, in generale, con i lavoratori. I dipendenti Whirlpool e le loro famiglie devono essere tutelati: sono stati tra i primi ad esprimere loro solidarietà e vicinanza e continuerò a farlo”.

loading...