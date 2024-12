WhatsApp down, problemi oggi anche per Instagram e Facebook: cosa è successo            

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

WhatsApp down oggi in Italia. La popolare app di messaggistica ha avuto problemi – anche su WhatsApp web – oggi 11 dicembre 2024, a giudicare dalle segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora i guasti sulla rete. I disservizi si sono estesi anche a Instagram e Facebook, altre app della galassia Meta: in base alla 'mappa' delle segnalazioni di Downdetector, i problemi non sono limitati all'Italia. Dalla Germania alla Spagna, dagli Stati Uniti al Brasile, dall'Australia al Giappone, il down si è rivelato di portata internazionale. La conferma dei problemi è arrivata da @WABetaInfo, profilo X sempre informato su novità e guasti dell'app. "WhatsApp è attualmente alle prese con gravi problemi, report indicano che anche le altre piattaforme Meta, come Facebook e Instagram, stanno segnalando down", si legge in un post pubblicato poco dopo le 19 italiane. Verso le 19.30, il primo aggiornamento con buone notizie: "WhatsApp sta ripristinando il servizio di messaggistica. Tuttavia alcune funzioni, compreso l'ultimo accesso e lo status online, potrebbero risultare indisponibili per alcuni utenti". A molti utenti, WhatsApp non ha consentito il regolare invio di messaggi, che sono rimasti in stand by a lungo prima della spedizione. Si è verificato, così, una sorta di ingorgo e quando l'app ha ripreso a funzionare a singhiozzo sono inviati a raffica i messaggi 'congelati'. Su X, consueto 'rifugio' degli utenti quando si verificano problemi a WhatsApp e ai social principali, decollano rapidamente gli hashtag con l''allarme' #whatsappdown e #instagramdown. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.