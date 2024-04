1 minuto di lettura

Teverola – In un contesto contrassegnato da sfide in continua evoluzione, è evidente il bisogno di novità, di intraprendenza e di una visione audace verso il futuro. È proprio in questo spirito che nasce “Wekape-uagliù”, un’iniziativa volta a dare voce e spazio ai giovani desiderosi di lasciare il segno nei propri territori. L’attesissimo momento dell’inaugurazione si è tenuto ieri, segnando così ufficialmente l’inizio di questa straordinaria avventura. Lo scenario scelto è stato Via Roma 408 a Teverola, che ha visto la partecipazione entusiasta di tutti coloro che condividono la determinazione nel voler prendere in mano le redini del proprio destino e di quello dell’intera comunità circostante.”Wekape-uagliù” rappresenta un richiamo all’azione, un invito a risvegliare le coscienze e a collaborare attivamente per costruire un futuro migliore. Durante l’evento inaugurale, i giovani hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie idee, proponendo soluzioni innovative e contribuendo così alla creazione di una società più inclusiva e dinamica. La trasmissione “Propaganda Live” su La7 ha posto l’attenzione su questo progetto innovativo, intervistando alcuni dei ragazzi coinvolti e mettendo in luce il valore e l’importanza dell’iniziativa “Wekape-uagliù” nell’ambito dell’associazionismo giovanile. “Wekape-uagliù” è un invito aperto a tutti coloro che credono nel potere della partecipazione e della solidarietà, offrendo un’opportunità per mettersi in gioco e per avviare insieme un nuovo capitolo di impegno civico e sociale.

