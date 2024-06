Weekend tra musica, divertimento e sicurezza stradale con il Palomonte Truck 2024

1 minuto di lettura

Palomonte (Sa). Questo weekend, sabato 29 e domenica 30 giugno, ritorna nella Valle del Sele, il Palomonte Truck 2024, giunto alla sua seconda edizione. L’evento, in programma sabato 29 e domenica 30 giugno 2024, in località Valle di Palomonte, è organizzato dagli imprenditori Silvano Carbone e Gerardo Cupo, con il patrocinio del Comune di Palomonte e della Pro Loco di Palomonte. L’evento, con ingresso gratuito, è incentrato sulla sicurezza stradale e sul tema degli autotrasporti e vedrà una due giorni di spettacoli truck, accompagnati da stand enogastronomici di prodotti tipici locali, stand informativi sulla guida sicura, spettacoli di cabaret, concerti musicali e intrattenimento per grandi e bambini. Il programma prevede per sabato 29 giugno: start ore 15 con arrivo e iscrizioni dei camion; ore 19 apertura stand enogastronomici; ore 20 saluti istituzionali, a seguire lo spettacolo di cabaret con i comici di Made In Sud, Radio Rocket, mentre alle ore 23 di sabato chiuderà la serata lo spettacolo di cabaret del comico Lino D’Angelo. La giornata di domenica 30 giugno invece, avrà inizio alle ore 10 con apertura degli stand, a cui seguirà alle ore 11 l’arrivo delle auto di lusso; la pausa pranzo con i camionisti invece, è prevista per le ore 13; Alle ore 15 di domenica inizierà lo spettacolo di truck wash, mentre a partire dalle ore 20 dopo i saluti istituzionali, sul palco si esibirà il rapper neomelodico Le One e chiuderanno la serata gli artisti Dj Salese e Xeno13.

