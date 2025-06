“Weekend Fuoriporta”: su Rai2 l’Italia come non l’avete mai vista

L’Italia come non l’avete mai vista prende vita in “Weekend Fuoriporta”, la nuova trasmissione targata Bug, in onda su Rai 2 e disponibile anche su Rai Play. Il programma, partito l’8 giugno, vede protagoniste due splendide conduttrici, Barbara Francesca Ovieni e Romina Pierdomenico, che si immergono in un fine settimana “un po’ diverso”.

Le due ragazze si organizzano per trascorrere un sabato e una domenica in diverse località della Penisola: da Roma a Milano, da Firenze a Napoli, vivendo esperienze uniche e indimenticabili. Non le classiche giornate da turiste, bensì 48 ore ricche di experience divertenti ed esilaranti, dove il pubblico a casa le vedrà direttamente coinvolte in tutte le attività in cui via via si cimenteranno.

Si passa, per esempio, da una trasferta al Museo Leonardo Da Vinci di Roma, dove Barbara e Romina interagiscono direttamente con le opere del grande genio italiano, per finire a prendere lezioni di canottaggio a Firenze.

Dopo la prima tappa di Roma, il viaggio di “Weekend Fuoriporta” continua al nord. Nella puntata di domenica 15 giugno alle 9.40 su Rai 2, le due conduttrici esplorano Milano, la vera metropoli italiana, alla scoperta del Museo delle Illusioni. Si dirigono poi verso Monza per un incontro davvero speciale con la celebre Monaca, che le lascerà incredule. Non mancherà una visita al Parco di Monza e alla Villa Reale, e un “giro” particolare sul circuito di Formula 1 dell’Autodromo. Infine, Romina e Barbara si concederanno un’escursione in riva al Lago di Como, dove si trasformeranno in vere Bond Girl nella splendida Villa del Balbianello. Questa dimora storica, che si affaccia sul lago, è stata set di film internazionali come “Star Wars” e “007 – Casinò Royale”, oltre ad essere stata per anni l’abitazione del grande esploratore italiano Guido Monzino.

Il programma, della durata di 30 minuti, è una vera e propria lente di ingrandimento sui nostri territori italiani, spesso conosciuti per attrazioni nazionalpopolari o storiche, che mostreranno anche una loro dimensione alternativa.

Al timone di “Weekend Fuoriporta” ci sono due conduttrici di esperienza: Barbara Francesca Ovieni, molto conosciuta nel mondo dello sport, e Romina Pierdomenico, volto noto anche di alcune trasmissioni Rai.

La produzione è di Bug. Il programma è di Fabrizio Silvestri e Andrea Iannuzzi, realizzato con la penna di Walter Garibaldi e Marco Trombetti, il coordinamento tecnico e audiovisivo di Domenico Raimondi e il montaggio e la post-produzione a cura di Fabio Pisterzi.