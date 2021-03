Condividi

4 marzo 2021 – ore 17 . Webinar “Profili del diritto alla salute ai tempi dell’emergenza: tra salute pubblica e consenso informato”.

Presiedono: R. Prodromo – S.Prisco

Modera: Rosa Criscuolo

Relatori: R.Guarino “La tutela dei diritti ai tempi dell’emrgenza Covid-19”; N.Cannovo “ La relazione medico-paziente nella pandemia: il ruolo del consenso informato”; G.Attademo “Tra pandemia e disinfodemia: qualche riflessione bioetica.

Discussant: G.Berchicchi, P.Valerio

Per collegarti su Zoom vai su www.polodibiodiritto.it

Per l’ evento sono stati riconosciuti crediti formativi al COA di Napoli per registrarsi [email protected]

Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona ed è tutelato dalla nostra Costituzione, attraverso l’Articolo 32 che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Alla vigilia della ricorrenza del primo anno di emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia da COVID-19 , sono molte le domande che si accavallano e alcune riguardano questioni di diritto. Dai diritti del malato agli obblighi delle strutture sanitarie, dall’interesse collettivo alle libertà personali.

