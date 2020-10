Webinar | Le novita’ fiscali del decreto agosto i commercialisti si confrontano sul web | Lunedi’ 5 ottobre ore 10-12

Condividi

Continua sul web la formazione professionale continua per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, guidato da Luigi Fabozzi. È in programma per domani 5 ottobre il webinar sul tema: “Le Novità Fiscali del Decreto agosto”.

L’appuntamento è dalle 10 alle 12 sulla pagina facebook dell’Ordine e sul canale youtube.

Dopo i saluti del presidente Fabozzi, la relazione di Ernesto Gatto, pubblicista e ragioniere commercialista nonché componente della F.E.E. a Bruxelles. Tra gli argomenti: rivalutazione beni d’impresa, contributi a fondo perduto per le attività svolte nei centri storici, esenzione totale Imu 2020 per imprese dei settori turismo e spettacolo.

