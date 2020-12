Condividi

Webinar, Il volontariato e la sua narrazione: fare rete e condividere i processi

Seminario online sulla comunicazione sociale organizzato da Radio Siani nell’ambito del progetto “Voci di Comunità”, con relatori Francesco Gravetti e Giovanna De Rosa del CSV Napoli.

Martedì 22 dicembre ore 16:30 in diretta streaming sulla pagina facebook e canale youtube di Radio Siani – La radio della legalità.

Un webinar sulla comunicazione sociale organizzato dalla Giancarlo Siani Cooperativa Sociale nell’ambito del progetto “Voce di Comunità” dal titolo: Il volontariato e la sua narrazione: fare rete e condividere i processi con relatori Francesco Gravetti Area Comunicazione Csv Napoli e Giovanna De Rosa direttore CSV Napoli, sarà attivo online martedì 22 dicembre ore 16:30 in diretta streaming sulla pagina facebook e canale youtube di Radio Siani – La radio della legalità.

Il volontariato che sa fare rete e individua i bisogni delle fasce deboli, ma anche il volontariato che punta sulla comunicazione per “dare voce a chi non ha voce”, per includere e condividere, questo il tema principale del seminario online al quale parteciperanno anche Giuseppe Scognamiglio, presidente della cooperativa Giancarlo Siani, e Mimmo Caiazza, area comunicazione della Coop Siani.

Il webinar rientra nelle attività del progetto “Voce di Comunità” finanziato dal P.O.R. Campania FSE 2014-2020, un’iniziativa che ha permesso ai soci della Coop, assieme alle scuole del territorio di Ercolano e Ponticelli, coinvolte direttamente nel progetto, di continuare l’opera di diffusione della cultura della legalità attraverso gli elementi della cultura e dell’educazione in campo radiofonico ed agroalimentare.

