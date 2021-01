Webinar “I giorni del Sud focus Tunisia” – 28/01/2021

Condividi

Si terrà oggi, 28 gennaio 2021 a partire dalle 14:30, su Piattaforma Smart 365, il webinar “I Giorni del sud Focus Tunisia” organizzato da Agenzia ICE in collaborazione con Confindustria Campania, Confindustria Caserta, Unione Industriali Napoli e Fondazione per la Sussidiarietà.

L’iniziativa è diretta alle aziende dell’intero territorio nazionale interessate ad approfondire le opportunità di collaborazione industriale in Tunisia con particolare riguardo ai seguenti settori: aerospazio e agricoltura biologica, biotecnologie, ICT, energie rinnovabili e trattamento rifiuti.

Il Webinar “I Giorni del Sud focus Tunisia” si inserisce in un più ampio programma di Internazionalizzazione per lo sviluppo di partenariati tra la Campania e i Paesi dell’Area Med promosso dall’ Unione Industriali Napoli e Confindustria Caserta, in collaborazione con Confindustria Campania e Fondazione per la sussidiarietà. Attraverso un percorso di azioni promozionali e di accompagnamento alle imprese, il progetto intende sostenere lo sviluppo di opportunità in ambito commerciale, produttivo ed economico tra le imprese campane e i Paesi dell’Area Med. I Giorni del Sud è un format di due giorni realizzato tra Napoli e Caserta, articolato in sessione plenaria/incontri BtoB/ visite aziendali. L’evento ospita ogni anno un Paese dell’area Med, la prima edizione del 2019 ha ospitato il Marocco e la prossima sarà dedicata alla Tunisia.

In occasione de “I Giorni del Sud” che, compatibilmente con la situazione sanitaria, si terrà in autunno, Agenzia ICE organizzerà un incoming di operatori tunisini per gli incontri BtoB e le visite aziendali.

Il webinar in oggetto intende quindi presentare l’iniziativa “I Giorni del Sud”, mediante un approfondimento sul Paese focus dell’edizione 2021 ed il lancio dell’incoming.

Il programma prevede l’apertura del Direttore dell’Ufficio Comunicazione, Relazioni Esterne e Istituzionali Agenzia ICE sede di Roma, Giovanni Rodia, e del Presidente di Confindustria Campania Vito Grassi. A seguire una sessione di saluti dei promotori de “I Giorni del Sud”: Giancarlo Schisano, Vice Presidente con Delega all’Internazionalizzazione e ai Rapporti con multinazionali, Unione Industriali Napoli; Luigi Traettino, Presidente, Confindustria Caserta; Giorgio Vittadini, Presidente, Fondazione per la Sussidiarietà. Il Focus Tunisia prevede tre interventi: Outlook macroeconomico della Tunisia e focus settoriali a cura di Donatella Iaricci, Responsabile dell’Ufficio di Tunisi Agenzia ICE; Presentazione dell’incoming di operatori tunisini in occasione de “I giorni del Sud”, a cura di Giulia Nicchia, Funzionario presso l’Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli OO.II, Agenzia ICE sede di Roma; Gli strumenti finanziari per l’export, focus Tunisia a cura di Francesco Tilli, Direttore Relazione Esterne, Simest SpA. Il webinar sarà moderato da Roberto Lovato, Dirigente dell’Ufficio Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli OO.II., Agenzia ICE sede di Roma.

La Tunisia ha sempre presentato caratteristiche ideali per gli investitori italiani, grazie alla vicinanza geografica, ad una normativa locale che favorisce gli investimenti e un costo molto competitivo dei fattori di produzione. La Tunisia rappresenta un ponte per l’Italia sul Mediterraneo, una piattaforma produttiva naturale per le imprese italiane impegnate a diversificare le proprie attività e penetrare nuovi mercati nel Maghreb, Africa subsahariana e Golfo. I vantaggi comparati della Tunisia per le nostre imprese sono costituiti dalla prossimità geografica con importanti mercati in Africa, la manodopera qualificata e la presenza di filiere produttive competitive ad alto valore aggiunto.

L’Italia è il secondo partner commerciale della Tunisia con interscambio bilaterale nel 2019 pari a 16, 9 miliardi DT (>5,5 miliardi di Euro). Le esportazioni italiane nel 2019 sono state pari a 9.755,0 Milioni di DT con una variazione positiva del 3,7% rispetto al 2018. La presenza delle aziende italiane in Tunisia è ben radicata e si caratterizza per la presenza di ca. 800 società, che rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera. Le aziende italiane, pur nel contesto non facile degli ultimi anni, hanno mantenuto la loro posizione nel mercato tunisino, grazie al forte grado di integrazione e ai rapporti consortili con il tessuto industriale locale.

Nonostante permangano alcune criticità che colpiscono le imprese italiane, quali viscosità delle procedure burocratiche e disagi doganali imputabili a meccanismi amministrativi troppo macchinosi e a carenze infrastrutturali, diverse iniziative sono state intraprese dal Governo tunisino al fine di migliorare il clima d’affari, rassicurare gli imprenditori stranieri e garantirne la continuità e il consolidamento, attrarre nuovi investitori. In particolare, nel 2017 è entrata in vigore la Legge sugli Investimenti che costituisce un passo importante per la competitività del Paese.

