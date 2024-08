Walz, da coach di football a candidato vicepresidente: la scelta di Harris

6 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una ventina di anni fa, un'avvocatessa di nome Kamala Harris vinceva la sua prima competizione politica, diventando la prima donna nera e dell'Asia meridionale eletta procuratore distrettuale di San Francisco nel 2003, dopo aver condotto una campagna sui cambiamenti delle politiche in materia di giustizia penale, inclusa l'opposizione alla pena di morte. Dall'altra parte del Paese, a Mankato, nel Minnesota, un insegnante di scuola superiore di nome Tim Walz aveva un mandato quotidiano di basso profilo, ma non per questo meno impegnativo: supervisionare le lezioni di studi sociali, allenare la squadra di football e occasionalmente discutere in mensa. L'improbabile convergenza dei percorsi di Harris e Walz si è verificata più di due decenni dopo, con la notizia che Harris ha scelto Walz, ora governatore del Minnesota, come suo compagno di corsa. La decisione tanto attesa crea un ticket con due candidati provenienti da contesti diversissimi: Harris, 59 anni, è nera e indiana americana e ha trascorso gran parte della sua carriera come avvocato e pubblico ministero nella California profonda. Invece Walz, 60 anni, è un veterano e un cacciatore che ha trascorso gran parte della sua vita nelle zone rurali del Nebraska e del Minnesota. Ed è il primo candidato alla vicepresidenza dei Democratici dal 1964 a non aver frequentato la facoltà di Giurisprudenza. L'incursione di Walz in politica è avvenuta più tardi, nel corso della vita: nato e cresciuto a West Point, Nebraska, una piccola cittadina rurale, dopo il liceo si è arruolato nella Guardia Nazionale dell'Esercito, dove ha prestato servizio per i successivi 24 anni. Dopo aver perso il padre a causa di un cancro ai polmoni all'età di 19 anni, episodio che in seguito dirà aver influenzato le sue opinioni sull'assistenza sanitaria, Walz si è iscritto al Chadron State College nel Nebraska e si è laureato in insegnamento nel 1989.

Walz ha incontrato la sua futura moglie, Gwen, mentre insegnava dopo il college. Nel 1996 si sono trasferiti nello Stato natale di lei, il Minnesota. E' rimasto alla Mankato West High School come insegnante e allenatore di football per i successivi dieci anni circa, fino a quando non ha deciso di candidarsi per una carica pubblica. Secondo quanto riferito, è stato motivato a farlo dopo che a lui e ad alcuni studenti venne negato l'ingresso ad un evento elettorale di George W. Bush del 2004, perché gli organizzatori avevano scoperto che erano Democratici. Nel 2006, Walz vinse la corsa per rappresentare il primo distretto congressuale del Minnesota, ribaltando il risultato in un seggio tradizionalmente repubblicano, in una zona rurale dello Stato. Al Congresso Walz si è posizionato come un raro Democratico moderato e come un forte sostenitore del diritto di portare armi, guadagnandosi una valutazione A (la più alta) dalla National Rifle Association, la potente lobby Usa dei produttori di armi da fuoco. Nel suo anno da matricola, ha elogiato l'allora presidente George W. Bush per aver proposto di espandere le forze della Guardia Nazionale dell'esercito, ma ha anche criticato il presidente per la mancanza di una missione chiara nella guerra in Iraq e si è opposto al suo piano di inviare ulteriori truppe statunitensi in quel Paese. "Mentre la missione in Iraq si è evoluta dal trovare armi di distruzione di massa alla formazione di un governo democratico fino alla stabilizzazione, fino al punto in cui gli iracheni possano prendere il sopravvento, il presidente ha costantemente sbagliato il piano su questo e… ho profonde preoccupazioni al riguardo, perché il diavolo è nei dettagli", ha detto Walz nel 2007. Walz avrebbe vinto la rielezione al seggio altre cinque volte, prima di lasciare la Camera per candidarsi a governatore. Nella corsa del 2018 per il governo del Minnesota, Walz ha sconfitto il suo avversario repubblicano con un distacco di oltre 10 punti percentuali.

A quel punto, Walz si era spostato a sinistra su diverse questioni chiave, comprese le armi. Dopo la sparatoria del febbraio 2018 alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, Walz ha detto che sua figlia Hope, allora diciassettenne, lo aveva esortato a fare di più per prevenire la violenza armata. Durante la campagna elettorale, mentre si candidava alla carica di governatore quell'anno, Walz ha detto di aver donato a sua volta tutto il denaro che aveva preso dalla Nra in beneficenza e di aver pubblicamente spinto per maggiori controlli sui precedenti personali di chi acquista un'arma e per l'eliminazione degli accordi di reciprocità tra Stati. "So che la sicurezza in materia di armi non è una minaccia ai miei diritti. Si tratta di tenere i nostri figli al sicuro", ha detto Walz il mese scorso riguardo alla sua evoluzione sulla questione. "Ho ricevuto una valutazione A dalla Nra. Ora prendo delle F. E dormo benissimo", ha affermato. Hope, che ora ha 23 anni, da allora ha fatto frequenti apparizioni nei video pubblicati sugli account dei social media di Walz. In una recente intervista alla Msnbc sull'ascesa di Harris, Walz ha detto che sua figlia gli aveva detto che era una "brat summer", "un'estate sfacciata" e lui ha scherzato, dicendo che non sapeva cosa intendesse, "ma sono sicuro che è una buona cosa". E' un riferimento al sesto album della cantante pop britannica Charli Xcx ("Brat", appunto), del quale i Democratici hanno usato alcuni brani, per promuovere Harris tra i giovani elettori.

Nel 2022, Walz ha vinto facilmente la rielezione per il suo secondo mandato da governatore del Minnesota, mentre i Democratici hanno anche ribaltato il risultato per il Senato dello Stato, assicurando una tripletta per i Democratici che ha permesso loro di approvare riforme più progressiste. I Democratici sotto il governatorato di Walz hanno sancito il diritto all'aborto, hanno consentito agli immigrati privi di documenti di ottenere la patente di guida, hanno ampliato i controlli sui precedenti per i trasferimenti di armi, hanno legalizzato la marijuana ricreativa e offerto protezioni per i rifugiati. Hanno anche previsto l'assistenza sanitaria in materia di genere. Walz ha anche firmato un ordine esecutivo che rimuove il requisito della laurea per il 75% dei posti di lavoro statali del Minnesota, una mossa che ha raccolto un sostegno bipartisan e che anche diversi altri Stati hanno adottato. I Democratici hanno offerto finanziamenti per pasti gratuiti nelle scuole e lezioni universitarie gratuite per gli studenti provenienti da famiglie a basso reddito del Minnesota. Alla domanda, in un'intervista del 28 luglio con la Cnn, se queste politiche sarebbero state materia per attacchi conservatori, Walz ha risposto sarcasticamente: "Che mostro! I bambini mangiano e hanno la pancia piena, così possono andare a studiare, e le donne prendono le proprie decisioni in materia di salute". In seguito ha aggiunto: "Quindi, se è così che vogliono etichettarmi, sono più che felice di prendermi l'etichetta" di liberal. Nei giorni successivi all'annuncio del presidente Joe Biden, che ha abbandonato la corsa per la rielezione, Walz ha fatto numerose apparizioni in televisione. Il suo comportamento popolare e la volontà di usare un linguaggio semplice per criticare l'ex presidente Donald Trump e il senatore Jd Vance (repubblicano dell'Ohio) lo hanno aiutato a catapultarsi nella rosa dei candidati alla vicepresidenza di Harris. Nelle interviste, Walz ha definito Trump e Vance non solo come una minaccia per la democrazia ma, semplicemente, come "strani", un attacco che ha rapidamente preso piede tra i Democratici e che ha scosso i nervi saldi dei Repubblicani. "Chi sta chiedendo questa roba pazzesca? Chi chiede di aumentare il prezzo dell'insulina? Chi chiede di abolire il controllo delle nascite? …Nessuno lo fa!", ha detto Walz a Msnbc il mese scorso, aggiungendo poi: "Sì, sono strani. Lo dimostrano ogni giorno. È un'osservazione". Walz, ex governatore poco conosciuto del Midwest, ha ora il compito urgente di presentarsi al Paese, a soli tre mesi dal giorno delle elezioni. Harris terrà il suo primo comizio con Walz martedì prossimo a Philadelphia, la prima tappa di un tour di quattro giorni negli Stati teatro della battaglia per la presidenza. Per Walz, il momento coinciderà con "l'eccitazione nell'aria" che porta l'inizio di un nuovo anno scolastico, ha detto in un video pubblicato mercoledì scorso. "Come allenatore di football, siamo tornati all'attacco", ha detto, riferendosi all'ottimismo dei Democratici. "La vicepresidente Harris sta portando l'energia, assicurando che sarà lì per proteggere la democrazia e infiammare la gente, assicurandosi che proteggiamo i diritti riproduttivi, lavoriamo per la classe media e riportiamo un po' di gioia nella nostra politica. Quindi esci, senti l'eccitazione, impegnati". —internazionale/[email protected] (Web Info)

