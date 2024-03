Condividi

Da giorni circola sui social una frase di Walter Lippmann che condivido appieno: “Quando tutti pensano nello stesso modo, nessuno pensa veramente”

Ma c’è un’altra sua espressione che ricordo dai tempi dell’Università e su cui mi vorrei soffermare: “Il nuovo capitalismo mantiene saldo il principio fondamentale del liberalismo classico, cioè la totale libertà dell’iniziativa economica e di mercato, sebbene si rigettino gli estremismi della politica laizzes faire, aprendo il passo alla cosiddetta economia mista: accanto alla piena iniziativa privata, lo Stato non deve solo fare il gendarme, ma è tenuto a intervenire per raddrizzare il libero gioco delle forze economiche.”

Lippman era un ottimo giornalista ed un acuto politologo ma non un economista tantomeno uno che si intendesse del funzionamento del mercato di concorrenza. Il liberalismo non è un ideologia che obbliga qualcuno a seguirla secondo i dettami ideologici come il socialismo e lo Statalismo che da questi discende.

“Anzi si caratterizza sostanzialmente come la generale opposizione a tutte le forme di potere coercitivo e di imposizione senza consenso. Rivendica infatti diritti legati all’individuo antecedenti allo Stato e non disponibili ad alcuna autorità ( Libertà negative. Isaiah Berlin ). E tuttavia non è soggetto a personali manipolazioni che ne snaturano l’essenza stessa. Laddove c’è uno Stato che governa il mercato oppure lo condiziona in nome delle più disparate motivazioni ( la più inflazionata è l’ossimoro che va sotto il nome di giustizia sociale ) il mercato arretra arretrano le libertà ed i diritti soggettivi degli individui. Che lo Stato debba governare le regole per impedire che i lupi divorino gli agnelli ( la legge della giungla non è la legge del mercato ) c’è senza dubbio ma non deve in alcun modo essere il protagonista nel mercato.” Vincenzo D’Anna, presidente ordine nazionale biologici ed ex Parlamentare

Di terze vie al socialismo e al capitalismo ( due sistemi imperfetti ) ne hanno immaginate e percorse parecchio ma nessuno è andata a buon fine.