WALTER CHIARI: la Campania celebra un’icona dello spettacolo, del teatro e della TV italiana con una serata/evento a Villa Campolieto

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024

A cento anni dalla sua nascita, la rassegna

I GRANDI ANNIVERSARI

celebra il grande WALTER CHIARI

negli spazi della Villa Campolieto di Ercolano

La serata conclusiva del ciclo di appuntamenti vedrà la partecipazione straordinaria di MARCO GIUSTI, critico cinematografico, autore, saggista e regista

Dopo i due appuntamenti tematici dedicati a Marcello Mastroianni e a Vittorio De Sica, si conclude la kermesse culturale nata con il Patrocinio del Ministero della Cultura e della Fondazione Ente Ville Vesuviane

La monumentale Villa Campolieto di Ercolano (Napoli) si prepara a ospitare l’ultimo appuntamento delle serate-evento intitolate I GRANDI ANNIVERSARI: nel centenario della sua nascita, la rassegna rende omaggio al grande WALTER CHIARI con una serata in suo onore, in programma per GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2024 alle ore 20.00.

Icona del teatro, del cinema e dei palcoscenici del Novecento italiano, Chiari sarà al centro di un lungo omaggio, che celebra anche i 70 anni della televisione italiana, della quale Walter Chiari è stato protagonista amatissimo.

Ospite dell’appuntamento del 5 dicembre sarà MARCO GIUSTI, autore televisivo di culto e apprezzatissimo regista e critico cinematografico e televisivo.

Diretta dal regista Frè, la serata conclusiva de “I Grandi Anniversari” sarà condotta dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa e vedrà la partecipazione degli attori e cantanti Lalla Esposito e Massimo Masiello, che riproporranno alcuni brani tratti dalla commedia musicale “Buonanotte Bettina” di Garinei & Giovannini, di cui fu protagonista Walter Chiari negli anni Cinquanta.

Promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, “I Grandi Anniversari” gode del Patrocinio del Ministero della Cultura e ha celebrato tre figure-simbolo del cinema, della televisione e della cultura italiana: MARCELLO MASTROIANNI in occasione del centesimo anniversario della sua nascita, VITTORIO DE SICA a cinquant’anni dalla sua scomparsa e WALTER CHIARI, il cui ultimo appuntamento ricorderà i cento anni dalla sua nascita.

I GRANDI ANNIVERSARI

Marcello Mastroianni – Vittorio De Sica – Walter Chiari

Villa Campolieto | Corso Resina, 283 | 80056 Ercolano (Na)

INGRESSO GRATUITO

