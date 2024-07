Vulcano Stromboli, allerta rossa e stop a barche turisti

0 minuto di lettura

Nuovi provvedimenti dopo l'allerta rossa per le esplosioni sul vulcano Stromboli. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, oggi 5 luglio ha disposto con ordinanza il divieto di scalata allo Stromboli e di avvicinamento e sosta in prossimità delle spiagge in orario notturno. Vietato inoltre l'approdo per le imbarcazioni di turisti che si recano sull'isola per le escursioni giornaliere. Sull'isola delle Eolie, dove il vulcano è in piena attività, il livello di allerta è rosso. Da ieri sera, Guardia di finanza e Capitaneria di porto si alternano per monitorare le acque che costeggiano l'isola ma sono stati richiesti ulteriori rinforzi sia per le forze dell'ordine che per i vigili del fuoco. E' in corso, fa sapere la Protezione civile, "la verifica di tutti i materiali, mezzi, risorse sanitarie, personale, basi logistiche e il piano per assistere i soggetti fragili in modo da assicurare la prontezza operativa in caso di evoluzione dei fenomeni". —[email protected] (Web Info)

