Votazioni. Scarsa affluenza ai seggi

Condividi

Seconda giornata elettorale per alcuni comuni d’Italia tra cui i più importanti.

Purtroppo, l’affluenza alle urne è scarsa e, forse, anche la fiducia dei cittadini nella politica.

“Quelli che dicono: ‘Io non voto così fotto il sistema’ non sanno di fare esattamente ciò che ‘il sistema’ vuole: 1) che chi gli è contro non si faccia valere, 2) che pochi vadano a votare così da delegittimare gli organi democratici, cioè l’unica cosa che non controlla al 100%.”

Lucio Malan, Fdl

Purtroppo la gente non comprende l’importanza del voto in democrazia.

“Comunque andranno le elezioni, la scarsissima affluenza alle urne segna una volta di più il clamoroso fallimento politico, morale, istituzionale del M5s.

Nel 2013 millantavano di voler rendere i cittadini italiani ‘più attivi’ dal punto di vista della partecipazione politica (nasceva da qui la parola ‘attivisti’), per riprendersi le Istituzioni.

Gli unici che le hanno prese – le Istituzioni, con tutto ciò che comporta di privilegi ed emolumenti – sono stati invece i loro rappresentanti, che – per giunta – in alcuni casi in queste elezioni si stanno presentando per un TERZO MANDATO, cosa che all’epoca da questi personaggi era giudicata una sconcezza assoluta.

Più che gli ‘attivisti’ sono aumentati gli ‘arrivisti’, insomma.

Per il resto, noi ci diamo appuntamento allo spoglio dei risultati per commentarlo assieme in tempo reale. Che Dio ce la mandi buona.”

Marco Zonetti, giornalista

Già se ne vedono di tutti i colori, a Roma, scambio schede in diversi municipi e votazioni sospese.

Inoltre…

“Virginia Raggi su Twitter: ‘Io non mollo’.

Infatti, cedono persino i ponti, ma non la sua poltrona.”

Vittorio Sgarbi

E a Napoli, per quanto sia stata disastrosa la questione liste, Maresca è stato il migliore nella comunicazione.

loading...