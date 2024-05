1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

A Volterra (Pisa), nella parte vicina alla Porta San Felice, questa mattina è crollato improvvisamente un pezzo delle antiche mura di età medievale. Nel cedimento che ha riempito di massi un tratto della strada provinciale 15 è rimasta leggermente ferito un passante. "Attualmente le cause del crollo non sarebbero da imputare a infiltrazioni di acqua a tergo del paramento murario. Sembrerebbe trattarsi di un cedimento del paramento murario che si è ribaltato sulla strada sottostante", ha spiegato il sindaco Giacomo Santi.

Tre famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza e rialloggiate per i prossimi giorni. L'unità cinofila dei vigili del fuoco non ha rilevato persone sotto le macerie. Da domani, ha fatto sapere il sindaco, inizieranno i lavori di messa in sicurezza delle mura e di rimozione dei materiali con una ditta specializzata. Presenti sul posto per l'intera giornata il sindaco, i membri della giunta e del consiglio comunale, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato. Dieci anni fa c'è stato un precedente analogo. La notte del 30 gennaio 2014, a causa delle forti piogge, crollò un tratto di 30 metri delle mura medievali di Volterra in uno dei punto più belli e suggestivi della città. Diverse famiglie vennero evacuate. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.