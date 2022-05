Dal 27 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “VOICES”, il nuovo singolo di Ana e Graziano Traversa.

“Voices” è un successo dance che più volte è stato riproposto in varie versioni remix. Graziano Traversa, il geometra del suono, ha voluto fortemente produrre e pubblicare la versione attuale del brano insieme alla cantante originale Ana. La produzione nasce nel periodo di lockdown, quando Graziano si trova un po’ come tutti in un punto di stallo e dove decide di ritornare in studio di registrazione per produrre un brano pop dance ideale per le radio e le piste da ballo. Su etichetta BIT Records.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Era il 2007 e in studio con la radio accesa su un network dance passava sempre una canzone, voce femminile, un’atmosfera magica e il ritmo tutto da ballare. Passano gli anni e l’amore per questa canzone mi è sempre rimasta dentro, tanto che dopo una breve ricerca su internet sono riuscito a risalire al titolo e all’etichetta che lo aveva pubblicato. Il brano in questione è intitolato ‘Voices’ e caso vuole che l’etichetta proprietaria dell’originale sia a pochi chilometri di distanza da me. Ho provato a contattare la BIT Records per fare la mia versione di questo brano magico, e durante il periodo di lockdown sono tornato a produrre musica in studio ed è nata la nuova versione di ‘Voices’ di Graziano Traversa”.