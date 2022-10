Voglio essere la vostra Barbie

Condividi

Nel 1959 ,nasce la prima Barbie. Barbie è senza dubbio la bambola più famosa di tutto il mondo e la sua storia è uno specchio dei nostri cambiamenti culturali. Un mito che non tramonta mai e che sicuramente ha ispirato la giovane Marianna Fortuna , napoletana e che in quanto alla Barbie ne ha fatto un ispirazione per il suo look sfoggiato all’ultimo festival del cinema di Roma e non solo .

L’animatrice e personaggio social , sembra infatti, aver dato una impronta chirurgica e nel suo style che vada a ricondursi alla famosa bambola che ancora oggi è su tutti gli scaffali dei negozi di tutto il mondo.