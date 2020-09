“Viviani per strada” spostato in teatro per l’allerta meteo

Condividi

Sabato 26 e domenica 27 settembre, gli spettacoli del progetto “Viviani per strada”, curato e diretto da Nello Mascia, si terranno all’interno del teatro Trianon Viviani, in considerazione dell’allerta meteo annunciata dalla Protezione civile.

La direzione del teatro comunica pertanto che Porta Capuana andrà in scena alle 21 e Mmiez’‘a Ferrovia alle 23.

Le rappresentazioni successive – lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre – restano programmate nei luoghi del progetto: Porta Capuana a porta Capuana, alle 20:30, e Mmiez’‘a Ferrovia a piazza Garibaldi, alle 23.

Biglietti – Porta Capuana registra il “tutto esaurito” per tutte le rappresentazioni. Per Mmiez’‘a Ferrovia sono ancòra disponibili gratuitamente alcuni biglietti, presso il botteghino del teatro, per le rappresentazioni da domenica 27 a mercoledì 30 settembre. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica dalle 10 alle 13:30.

