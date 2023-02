Vite spezzate: La Casa del Sorriso dedica “Le Stanze dell’Anima” al ricordo di 5 giovani

Condividi

Cinque ragazzi, storie, famiglie, 5 stanze. Vite interrotte troppo presto che rinascono ogni giorno, eterne nel loro ricordo in 5 delle 7 stanze della “Casa del Sorriso” , la struttura di accoglienza sita a Napoli, in Via Scesa dei Pastori, 1 preposta in primis all’accoglienza dei familiari dei pazienti lungodegenti fuori sede ma anche a chi necessiti di un breve soggiorno.

La titolazione avverrà durante l’evento annuale dell’Associazione Edoardo Vitali ODV che si terrà il 4 febbraio alle 10:30 presso la struttura multisala “In Arte Vesuvio” , accesso da Via Nazario Sauro, 23 a Napoli. “L’evento sarà anche l’occasione per sensibilizzare nuovi potenziali soci e raccogliere fondi per il mantenimento della struttura , sofferente economicamente, dopo due anni in totale passivo e chiusura, determinati dai vari decreti per il COVID” afferma il Presidente del Direttivo, dr. Dario Giani’ che porrà il saluto iniziale.

Ai momenti istituzionali che vedranno gli interventi del consigliere regionale della Campania Fulvio Frezza, dell’ inventore della RunCzech Carlo Capalbo, del virologo dr. Giulio Tarro si alterneranno le storie dei 5 giovani attraverso la testimonianza delle loro famiglie. Saranno presenti Antonella Leardi mamma di Ciro Esposito, Graziella Viviano di Elena Aubry, Dina Bochicchio madre di Riccardo, Enzo Leomporro padre di Anna Clara e Nicola Vitale di Simone Aldo”

“Sono storie molto impegnative sul piano emotivo alcune delle quali hanno occupato molte pagine di cronaca nazionale. Ad “alleggerire” l’atmosfera, tra l’una e l’altra, anche momenti di intrattenimento con le performances canore di Ciro Raciti, interprete della storica figura di Pulcinella, Il Pastellesse Sound Group, di imminente partenza per Casa Sanremo, Gennaro Guerra, tenore e due rappresentanti della musica giovane, proprio in onore di quelle giovani vite, Junior Luis e Recheta.

Non ne mancheranno di recitazione interpretati da Nunzio Bellino, accompagnato dal regista Giuseppe Cossentino, da Domenico D’Ambra e di ballo da Antonio Schiavone. Ognuno di loro e gli altri protagonisti saranno omaggiati di un ricordo della giornata ad opera degli artisti Paola Capriotti, Marco Ferrara e Barbara Malcarne ” afferma Deborah Di Bernardo, curatrice dell’evento.

Ospite d’onore Antonello Perillo, vicedirettore della RAI, fedele sostenitore della Casa.

“Ringraziamo inoltre per ril supporto all’iniziativa la cartolibreria Papiria, il vivaio “La cucina dei fiori” di Gaetano di Maio e, per la stampa e comunicazioni Giuseppe Giorgio, Marianna Pignatelli e la RAI” concludono il Presidente della Casa del Sorriso e la curatrice dell’evento.