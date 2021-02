Condividi

Napoli, 8 febbraio 2021 – Visita ufficiale del senatore Francesco Urraro ( Lega ) all’ Istituto Martuscelli ed incontro con il Commissario straordinario.

Dopo aver accolto le sollecitazioni della UIC nella persona di Mario Mirabile nella mattina del giorno 8 febbraio il senatore Francesco Urraro ( Lega ) , membro della seconda Commissione permanente ( giustizia ) , della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza , membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali , anche straniere nonche’ membro della Giunta delle elezioni e delle immunita’ parlamentari e del Comitato parlamentare dei procedimenti di accusa, ha partecipato all’ incontro col nuovo commissario straordinario per approfondire e valutare la possibilita’ di un rilancio . Il Monito si e’occupato del caso ricostruendo la vicenda che ha registrato l’ insufficienza di attenzione dovuta da parte della politica e di certo non ha aiutato il rimpallo di competenze e responsabilità tra il Miur e l’Ufficio scolastico regionale campano proprio in un momento in cui l’istituto andava rilanciato aprendolo alla pluridisabilità. ( https://www.ilmonito.it/istituto-martuscelli-il-2021-sara-lanno-della-rinascita-lo-sperano-in-tanti/ ). ” In questo istituto si sono formate per decenni generazioni di bambini disabili visivi . Una Nazione civile deve tutelare chiunque abbia una disabilita’ potenziando le risorse, assicurando l’ accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione nonche’ ad altre attrezzature e servizi aperti od offerti al pubblico “, commenta il senatore Francesco Urraro .

