Visita Salvini a Caserta, Grant (Lega): attacco scomposto di Del Gaudio

“Stupisce l’attacco scomposto di Città Futura e di Pio Del Gaudio sulla visita del senatore Matteo Salvini alla Brigata Garibaldi di Caserta. Una visita istituzionale, autorizzata e a carattere strettamente privato, ad una delle eccellenze del nostro territorio, non può essere oggetto di alcuna strumentalizzazione da chi evidentemente non ha altri argomenti da proporre alla città. Ci chiediamo come mai non utilizzino la stessa verve per contrastare l’azione di un’amministrazione comunale di centrosinistra che sta mortificando Caserta e scelgano, invece, di denigrare l’attenzione che il leader nazionale del primo partito in Italia, e al governo del Paese, dedica alla nostra città. La venuta di Salvini è un segnale di vicinanza e attenzione ai nostri territori e a chi ci lavora con dedizione e servizio”. Così il coordinatore regionale della Lega in Campania, on. Valentino Grant.

