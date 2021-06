Visita al Villaggio dei Ragazzi dei dirigenti del gruppo “Laminazione Sottile”

Condividi

“La presenza al Villaggio dei Ragazzi di Luca Villa e Ciro Sinagra, rispettivamente Responsabile delle Risorse umane e Director Research Development del Gruppo Laminazione Sottile, potrebbe rappresentare in prospettiva un’ottima opportunità di crescita per i giovani del territorio che anelano ad inserirsi in un contesto aziendale e di lavoro per poter costruire il proprio percorso di vita. “In quest’ottica, i nostri Istituti Tecnici (industriale e aeronautico), in collaborazione con l’ITS TEC MOS, sono pronti a mettere a disposizione appositi percorsi formativi capaci di soddisfare la domanda di figure professionali proveniente dalla filiera produttiva“: queste le parole di Felicio De Luca, Commissario straordinario del “Villaggio” a margine della visita di stamane dei 2 dirigenti di Laminazione Sottile. All’incontro erano presenti anche Paolo Lanzilli, Presidente dell’Istituto Tecnico Superiore TEC MOS, che si è detto disponibile a cogliere questa opportunità occupazionale e Mauro Nemesio Rossi, Presidente CESAF Maestri del Lavoro. I lavori sono stati introdotti da Claudio Petrone. “Laminazione Sottile – ha spiegato Sinagra – è un’azienda d’eccellenza nel campo dei laminati in alluminio che ad oggi fattura 470 milioni di euro a fronte di investimenti per 60 milioni. Nei territori dove opera si contraddistingue per cultura del lavoro e per il rispetto dell’ambiente”. “L’ azienda – ha continuato Villa – è molto apprezzata anche a livello internazionale, vanta un organico di circa 1300 dipendenti e non ha conosciuto crisi, motivo per cui non è mai ricorsa all‘utilizzo degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga) né ai licenziamenti. Al contrario ha posto in essere politiche industriali tese a mantenere l’occupazione, nonostante la pandemia da Covid 19. L’obiettivo che si pone è quello di continuare a crescere in strettissima collaborazione con il territorio, assumendo nel tempo operai, giovani ingegneri e laureati in genere. L’esigenza oggi è quella di accelerare il processo di formazione specialistica post diploma dei giovani attraverso un percorso formativo tecnico di settore seguito da stage mirati che garantisce una buona sicurezza occupazionale“. La riunione si è conclusa con l’invito dei manager di Laminazione Sottile rivolto ai presenti a visitare l’importante realtà fondata nel 1923 dall’ing. Massimo Moschino .

