Virvelle e Palazzo Innovazione presentano “Metodi di commercio online”

I webinar gratuiti dedicati all’impresa digitale

Impara a vendere su Instagram, Facebook, YouTube e Marketplace



Salerno, 26 novembre 2020 – In questo momento di difficoltà, i migliori Social Media Manager, Blogger e Consulenti italiani esperti di e-commerce si sono resi disponibili ad aiutare i commercianti ad avviare la loro impresa online, per superare al meglio la chiusura forzata della propria attività, sfruttando il mercato digitale. A partire dal prossimo 30 novembre, Virvelle e Palazzo Innovazione scendono in supporto degli operatori del commercio, una delle categorie più colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19, offrendo 5 webinar gratuiti della durata di 2 ore, dalle 14.30 alle 16.30, per un totale di 10 ore di formazione . Un intenso calendario, realizzato fino al prossimo gennaio, che apre con il primo ciclo di seminari “Metodi di Commercio online”, dedicati al digital marketing. Nel primo appuntamento “Perché vendere online”, lunedì 30 novembre, in compagnia di Mirko Pallera (Ninja Marketing), Alfonso Annunziata (Ecommerce Hub) e Francesco Pannullo (Palazzo Innovazione) conosceremo l’immenso e appassionante mondo delle vendite online, con le sue mille sfumature. In questa prima parte, insieme a loro:

scopriremo i meccanismi e le logiche basilari per vendere online;

individueremo le strategie e gli strumenti per mostrare il tuo brand e la tua offerta;

presenteremo i diversi canali di vendita ed impareremo a coglierne i punti di forza e di debolezza;

affronteremo i temi della sicurezza, dei metodi di pagamento e di spedizione dei prodotti. Mercoledì 2 dicembre, entreremo nel vivo con “Instagram Business”, tra trucchi e suggerimenti accattivanti, per farci riconoscere sul social di immagini più famoso. A seguire, mercoledì 9 dicembre, avremo tutte le risposte alla domanda “Vuoi vendere su Facebook?”, grazie al supporto di trainer esperti dal mondo della rete. E ancora, daremo spazio ai video, con tutte le dritte utili, attraverso l’approfondimento su “Come vendere su Youtube” in programma mercoledì 16 dicembre, alla stessa ora. Chiude il primo ciclo di incontri, lunedì 21 dicembre, il focus “Come vendere con i Marketplace”, rivolto al centro commerciale online per eccellenza, durante il quale impareremo le tattiche giuste per differenziarci dai competitor, restando al passo. “Abbiamo sentito l’esigenza di renderci disponibili nel favorire l’acquisizione di competenze necessarie, oggi più che mai, a supporto delle attività commerciali, messe a dura prova dalla pandemia” – spiega Mario Vitolo, Managing Director di Virvelle, e aggiunge: “Non abbiamo la velleità di trasformare i commercianti in multinazionali del web, sulle quali ci sarebbe tanto da discutere sia in termini positivi che negativi, ma intendiamo fare in modo che, chi ha strutturato per anni la propria impresa all’interno delle mura del proprio store, possa avere un’opportunità concreta di vendita, per sostenere i costi e mantenere vivo il proprio esercizio”. I webinar andranno in replica alle 21, sui canali social di Virvelle e Palazzo Innovazione. L’iscrizione è totalmente gratuita e aperta a tutti.

