Viola Valentino torna con il nuovo singolo “Maladonna”

Nei principali digital store il nuovo singolo. Il disco sarà disponibile da gennaio anche in vinile

Viola Valentino torna con il singolo “Maladonna“, un nuovo brano dalle sonorità urban, scritto da Giovanni Germanelli, Francesco Mignogna e Serena De Bari, canzone che darà il titolo all’album in uscita a gennaio 2023. La produzione è di Luca Venturi, arrangiamento mix e mastering sono a cura di “Tempoxso“, producer che nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti della scena urban e neomelodica tra cui Niko Pandetta, CaneSecco, Skioffi, Shade, Gemitaiz, Madman, Fedez, ecc. L’album “Maladonna” sarà disponibile a fine gennaio anche in vinile.

Viola Valentino: “In questa canzone, nata all’improvviso per un susseguirsi di situazioni, si parla di un’amante, ma anche dell’amore, che è sempre un viaggio, nel bene e nel male. L’ho fatta mia immediatamente, forse mi rappresenta o forse no, è pur sempre una canzone.”

Nel cd non mancheranno ovviamente i principali successi come “Comprami” (in una nuova versione remix), “Romantici“, “Sola“, “Stronza“, ecc.

