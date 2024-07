Vino, a VinoVip Cortina ‘Civiltà del bere’ consegna a Marina Cvetic il Premio Khail 2024

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È Marina Cvetic, amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole, la vincitrice del 'Premio Khail 2024', titolo che da otto edizioni viene attribuito dalla rivista 'Civiltà del bere' alle figure che si sono distinte per l’impegno nella promozione del vino italiano nel mondo. Il premio è stato assegnato all’imprenditrice abruzzese in occasione dell’inaugurazione dell’evento VinoVip Cortina 2024, appuntamento che per due giorni riunisce sulle Dolomiti l’eccellenza dell’enologia italiana. “A VinoVip 2024 abbiamo deciso di premiare Marina Cvetic – spiega Alessandro Torcoli, direttore di 'Civiltà del bere' – per la passione e l’impegno con cui ha saputo proseguire il lavoro avviato insieme al marito Gianni Masciarelli, esaltando i valori dell'eleganza e della creatività. Si è distinta per le attività di mecenatismo, ha ampliato l’offerta di prodotti e aperto nuovi mercati. Ha coinvolto le nuove generazioni, assicurando continuità a un’impresa familiare italiana che è ormai esempio di eccellenza nel mondo”. Il destino di Marina Cvetic nel mondo del vino è già segnato fin da piccola, quando cresce a Belgrado tra i vigneti di famiglia per poi studiare Tecnologie Alimentari all’università. A fine anni ’80 l’incontro con Gianni Masciarelli, tra i più importanti artefici del rinnovamento della vitivinicoltura abruzzese, da cui nascono tre figli: Miriam Lee, Chiara e Riccardo. Dopo la prematura scomparsa del marito nel 2008, Cvetic prende le redini dell’azienda, mantenendola una delle icone del vino italiano e dandole un respiro sempre più internazionale. —lavoro/[email protected] (Web Info)

