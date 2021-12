Vincenzo Varriale, Segretario regionale ” Investire sulla sicurezza di autisti e passeggeri. Il Governo dia piu’ risorse”

Condividi

“Attraverso un video che sta circolando in queste ore sui social abbiamo assistito all’ennesima aggressione degli autisti Anm. Un video denuncia che in realtà testimonia la difficile situazione quotidiana di molti conducenti dei mezzi pubblici. Eppure gli autisti dei bus non possono rischiare tanto. Con l’arrivo dei nuovi fondi occorrerà intervenire ulteriormente sulla sicurezza di autisti e passeggeri dei mezzi pubblici. Un problema che affligge molte metropoli, non solo Napoli, ma che non possiamo più permetterci se vogliamo incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per una mobilità green e sostenibile e rendere la città più sicura e vivibile. Anche il Governo deve fare la sua parte per sostenere l’impiego maggiore di forze di Polizia e arginare fenomeni intollerabili “.