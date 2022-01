Villaricca: Dopo il commissariamento si parte dalla riorganizzazione della macchina organizzativa e Pnrr

Condividi

Villaricca, nuova fase di governo grazie all’azione del Prefetto Rosalba Scialla e al sostegno tecnico della Città Metropolitana, reso possibile grazie alla disponibilità data dal Sindaco Manfredi, che ha nominato Lucia Rea Comandante della Polizia Metropolitana, come Sovraordinato dal Ministero dell’Interno per il ripristino della legalità.

Villaricca, un comune di 7 Km quadrati e con 35mila abitanti era stato sciolto per infiltrazione camorristica, per la terza volta il 6 agosto 2021.

Il ripristino della Legalità e la fine del disordine amministrativo in cui versa l’Ente, dovrà dunque essere garantito dalla direzione del Prefetto Rosalba Scialla e dalla Commissione Straordinaria costituita dal Viceprefetto Antonio Giaccari e dal dirigente amministrativo/contabile Desirè D’Ovidio.

In questi giorni sono stati prodotti già due degli atti più importanti che entrano a far parte delle azioni incisive nell’interesse della comunità: la Riorganizzazione della pianta organica come misura necessaria per garantire quei principi di legalità, trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa e la costituzione di un pool di tecnici per la gestione dei fondi PNRR.

“La riorganizzazione della macchina amministrativa cambierà – per i commissari- radicalmente l’assetto interno, al fine di rendere tutto più trasparente nel rispetto di una ripartenza all’insegna della legalità”.