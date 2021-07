Villaggio dei Ragazzi, De Luca consegna targa a Ivan Toselli

Condividi

Stamane, Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, ha consegnato una targa “al merito” a Ivan Toselli, lo studente dell’Istituto Professionale Alberghiero dell’Opera maddalonese balzato agli onori della cronaca per esser riuscito a laurearsi Campione Italiano di ciclismo, Categoria Allievi. Presenti alla Cerimonia l’ing. Claudio Petrone e i genitori del Ivan, Agostino Toselli (ex allievo dell’Istituto Tecnico Industriale “Villaggio”) e Lucia Lerro (ex allieva del Liceo Linguistico “Villaggio”). Anche in questa occasione, la Fondazione si riconferma casa ideale di uno sport che ha saputo conquistare il mondo intero.

Questo il testo della targa: A Ivan, che con impegno e tenacia ha raggiunto questo importante successo, il Villaggio dei Ragazzi, con orgoglio, esprime le sue vive congratulazioni.

Ad maiora semper!

